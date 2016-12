Plus d'infos sur l'exposition Musée Soulages à Rodez

Billet valable 6 mois à compter de la date d'achat y figurant.Fermeture: 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembreGratuité:Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, titulaires du minimum vieillesse, accompagnateur groupe, titulaires d'une carte de presse, de la carte Icom, Icomos, personnel des musées de France, artistes membres de la Maison des Artistes, donateurs, directeurs de Musées, centres d'art, abonnés "Le Petit Léonard", titulaire carte "Ambassadeur de de l'Aveyron"Date et heures d'ouverture : Musée Soulages:-Jusqu'au 8 avril 2016 :Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18hSamedi et dimanche de 11h à 18h -Du 9 avril au 30 juin 2016 :Ouvert du mardi au dimanche inclus de 11h à 19h -Du 1er juillet au 31 aout 2016 :Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche inclus de 10h à 19h -Du 1er septembre au 30 septembre 2016 :Ouvert du mardi au dimanche inclus de 11h à 19h -Du 1er octobre 2016 au 8 avril 2017 :Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18hSamedi et dimanche de 11h à 18hMusée Fenaille-Jusqu'au 8 avril 2016 :Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h Samedi de 11h à 18h et dimanche de 14h à 18h -Du 9 avril au 30 juin 2016 :Ouvert du mardi au samedi inclus de 11h à 19h et le dimanche de 14h à 19h -Du 1er juillet au 31 aout 2016 :Ouvert du lundi 14h à 19h et du mardi au dimanche inclus de 10h à 19h -Du 1er septembre au 30 septembre 2016 :Ouvert du mardi au samedi inclus de 11h à 19h et le dimanche de 14h à 19h -Du 1er octobre 2016 au 8 avril 2017 :Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18hSamedi de 11h à 18h et dimanche de 14h à 18h MUSEE SOULAGESPeintre contemporain de notoriété internationale, Pierre Soulages est né à Rodez en 1919. Un musée dédié à l'artiste voit le jour dans sa ville natale. Il abrite des oeuvres de Pierre Soulages et de grandes expositions temporaires.MUSEE FENAILLEMusée d'histoire et d'archéologie présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs unique en Europe. Musée conservant de riches collections d'archéologie, d'art et d'histoire. La renommée de l'établissement est basée sur l'exceptionnel ensemble de statues-menhirs- sculptées il y a environ 5 000 ans, elles sont les plus anciennes statues monumentales connues en Europe occidentale. Le circuit de visite du musée retrace l'histoire du Rouergue à partir du tout premier homme (- 300 000 ans) jusqu'au XVIIème siècle. Il s'organise autour de quatre grands thèmes : les statues-menhirs, Rodez antique, le Rouergue au Moyen Age, le XVIème siècle et la Renaissance. De nombreux outils d'aides à la visite sont prévus pour permettre une approche personnalisée des collections à l'aide de maquettes, dessins, spectacles audiovisuels ou de bornes interactives.